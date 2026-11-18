Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 24 488,40 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,649 Prozent auf 24 486,17 Punkte an der Kurstafel, nach 24 328,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 538,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 225,30 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 26 140,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 289,71 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 22 432,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,39 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Akamai (+ 9,71 Prozent auf 92,86 USD), Take Two (+ 8,69 Prozent auf 221,65 USD), Americas Car-Mart (+ 7,38 Prozent auf 0,94 USD), Repligen (+ 6,89 Prozent auf 173,36 USD) und Modine Manufacturing (+ 6,55 Prozent auf 138,23 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-8,64 Prozent auf 25,49 USD), Century Casinos (-7,69 Prozent auf 0,24 USD), Methanex (-5,65 Prozent auf 63,24 USD), CRESUD (-5,57 Prozent auf 8,48 USD) und Geospace Technologies (-5,49 Prozent auf 3,27 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 44 743 339 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 1,09 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 21,98 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at