Handel in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,85 Prozent fester bei 24 882,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,757 Prozent stärker bei 24 859,94 Punkten in den Handel, nach 24 673,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 491,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 884,93 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,335 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 794,64 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 461,82 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 446,34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,09 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24 899,37 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell inTest (+ 16,10 Prozent auf 19,25 USD), QUALCOMM (+ 15,23 Prozent auf 179,76 USD), TTM Technologies (+ 13,43 Prozent auf 155,97 USD), Harmonic (+ 10,95 Prozent auf 11,45 USD) und AXT (+ 10,10 Prozent auf 78,25 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-16,99 Prozent auf 16,42 USD), InterDigital (-14,54 Prozent auf 301,40 USD), World Acceptance (-9,46 Prozent auf 138,76 USD), Sangamo Therapeutics (-6,40 Prozent auf 0,12 USD) und Microsoft (-5,35 Prozent auf 401,76 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 016 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,439 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,08 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at