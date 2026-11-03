Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge

Am Dienstag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,05 Prozent auf 25 429,13 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,327 Prozent auf 25 246,63 Punkte an der Kurstafel, nach 25 164,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 246,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 474,46 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 27 190,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 913,90 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 834,72 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,44 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 23,96 Prozent auf 1,13 USD), Commercial Vehicle Group (+ 20,50 Prozent auf 3,82 USD), Neurocrine Biosciences (+ 15,56 Prozent auf 167,96 USD), Fiserv (+ 13,48 Prozent auf 58,93 USD) und Lattice Semiconductor (+ 12,36 Prozent auf 107,24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen ADTRAN (-18,38 Prozent auf 4,75 EUR), Donegal Group B (-8,70 Prozent auf 20,88 USD), Zebra Technologies (-7,40 Prozent auf 334,41 USD), HealthStream (-5,78 Prozent auf 32,58 USD) und Nice Systems (-4,77 Prozent auf 107,03 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 913 085 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 20,34 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at