Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne

Am Mittwoch springt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 2,12 Prozent auf 25 909,91 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 25 652,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 372,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 602,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 048,83 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Wert von 27 190,86 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 26 584,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 348,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,51 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cogent Communications (+ 14,55 Prozent auf 6,77 USD), Americas Car-Mart (+ 14,05 Prozent auf 1,38 USD), Expedia (+ 12,62 Prozent auf 321,83 USD), JetBlue Airways (+ 10,85 Prozent auf 3,53 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 10,28 Prozent auf 10,73 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Modine Manufacturing (-24,67 Prozent auf 94,50 USD), AAON (-18,31 Prozent auf 56,43 USD), Powell Industries (-12,30 Prozent auf 143,25 USD), Methode Electronics (-11,84 Prozent auf 13,25 USD) und TTM Technologies (-11,23 Prozent auf 72,46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 930 393 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Americas Car-Mart-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at