Handel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 23 275,92 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,827 Prozent schwächer bei 23 172,34 Punkten, nach 23 365,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23 110,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 363,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 724,96 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 21 455,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 218,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 20,72 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Synopsys (+ 4,85 Prozent auf 438,29 USD), Hooker Furniture (+ 4,85 Prozent auf 11,25 USD), AngioDynamics (+ 4,60 Prozent auf 12,97 USD), Deckers Outdoor (+ 4,53 Prozent auf 92,02 USD) und American Eagle Outfitters (+ 4,17 Prozent auf 21,25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Sangamo Therapeutics (-7,72 Prozent auf 0,43 USD), Microvision (-7,63 Prozent auf 0,87 USD), Myriad Genetics (-7,47 Prozent auf 7,06 USD), Ballard Power (-5,63 Prozent auf 2,68 USD) und Century Casinos (-4,61 Prozent auf 1,45 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 44 079 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

