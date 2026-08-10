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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 10.08.2026 18:01:21

Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Montagmittag schwächer

Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Montagmittag schwächer

Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ Composite heute.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 26 674,57 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,038 Prozent leichter bei 26 680,44 Punkten, nach 26 690,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 724,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 26 593,96 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 281,61 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26 247,08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21 450,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 14,80 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Patterson-UTI Energy (+ 9,73 Prozent auf 10,83 USD), SMC (+ 7,71 Prozent auf 490,50 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,84 Prozent auf 530,00 USD), Akamai (+ 6,43 Prozent auf 117,65 USD) und Dorel Industries (+ 5,98 Prozent auf 1,17 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ceva (-13,34 Prozent auf 33,51 USD), AXT (-12,95 Prozent auf 77,11 USD), Donegal Group B (-11,75 Prozent auf 21,17 USD), AAON (-8,72 Prozent auf 86,56 USD) und Monro Muffler Brake (-6,76 Prozent auf 11,87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 402 303 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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