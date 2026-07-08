Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,06 Prozent leichter bei 25 544,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,442 Prozent leichter bei 25 704,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 818,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 526,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 791,19 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,75 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 929,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 635,00 Punkte. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 08.07.2025, einen Wert von 20 418,46 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,94 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Patterson-UTI Energy (+ 6,56 Prozent auf 9,75 USD), Cogent Communications (+ 6,09 Prozent auf 12,37 USD), Methanex (+ 5,14 Prozent auf 48,31 USD), Geospace Technologies (+ 4,97 Prozent auf 6,97 USD) und Baiducom (+ 4,77 Prozent auf 117,44 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-6,43 Prozent auf 14,69 USD), Monro Muffler Brake (-6,18 Prozent auf 16,25 USD), Euronet Worldwide (-6,09 Prozent auf 73,41 USD), Upbound Group (-5,95 Prozent auf 19,29 USD) und Align Technology (-5,66 Prozent auf 174,73 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 626 601 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,143 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at