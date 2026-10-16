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NASDAQ Composite-Performance im Blick 16.10.2026 18:01:24

Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Der NASDAQ Composite verbucht heute Verluste.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,26 Prozent tiefer bei 26 377,17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,225 Prozent tiefer bei 26 652,98 Punkten in den Handel, nach 26 713,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 674,66 Punkte, das Tagestief hingegen 26 370,52 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25 978,42 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 25 881,95 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 22 562,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Aluminum (+ 5,58 Prozent auf 36,11 USD), Independent Bank (+ 4,55 Prozent auf 80,59 USD), AmeriServ Financial (+ 4,26 Prozent auf 4,65 USD), Ceragon Networks (+ 3,22 Prozent auf 2,09 USD) und IDEXX Laboratories (+ 2,92 Prozent auf 563,18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-17,04 Prozent auf 1,12 USD), Nortech Systems (-9,30 Prozent auf 9,36 USD), Comtech Telecommunications (-7,59 Prozent auf 1,34 USD), AXT (-7,53 Prozent auf 53,55 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,47 Prozent auf 141,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 985 191 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,746 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Im NASDAQ Composite präsentiert die Century Aluminum-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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AXT Inc. 45,67 -11,70% AXT Inc.
Century Aluminum Co. 31,10 2,17% Century Aluminum Co.
Ceragon Networks Ltd. 1,78 1,31% Ceragon Networks Ltd.
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