Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite im Fokus 22.10.2026 22:34:26

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 2,60 Prozent leichter bei 26 008,86 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,48 Prozent tiefer bei 26 308,41 Punkten, nach 26 702,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 918,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 359,41 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27 244,28 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 690,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 740,40 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,94 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 43,46 Prozent auf 0,95 USD), Pool (+ 14,36 Prozent auf 197,21 USD), Donegal Group B (+ 13,84 Prozent auf 24,10 USD), WD-40 (+ 9,15 Prozent auf 210,18 USD) und Upbound Group (+ 7,42 Prozent auf 17,37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil TTM Technologies (-27,67 Prozent auf 73,89 USD), FormFactor (-15,29 Prozent auf 95,03 USD), Ultra Clean (-14,86 Prozent auf 44,46 USD), Methode Electronics (-13,05 Prozent auf 12,66 USD) und AXT (-13,02 Prozent auf 51,56 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 610 675 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Century Aluminum-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 0,80 -15,81% America's Car-Mart Inc.
AXT Inc. 46,46 1,13% AXT Inc.
Century Aluminum Co. 28,01 -3,98% Century Aluminum Co.
Donegal Group Inc. (B) 23,99 -0,46% Donegal Group Inc. (B)
FormFactor Inc. 87,54 3,28% FormFactor Inc.
Methode Electronics Inc. 10,70 -16,41% Methode Electronics Inc.
NVIDIA Corp. 188,38 -0,26% NVIDIA Corp.
Pool Corp. 177,10 1,84% Pool Corp.
Resources Connection Inc. 2,36 4,42% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,12 -0,95% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 131,44 2,16% SpaceX
TTM Technologies Inc. 71,26 7,71% TTM Technologies Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 40,20 1,59% Ultra Clean Holdings Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 15,17 -1,81% Upbound Group Inc Registered Shs
WD-40 Co. 189,00 1,61% WD-40 Co.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 955,34 -0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen