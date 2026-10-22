Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|NASDAQ Composite im Fokus
|
22.10.2026 22:34:26
Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 2,60 Prozent leichter bei 26 008,86 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,48 Prozent tiefer bei 26 308,41 Punkten, nach 26 702,86 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 918,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 359,41 Punkten.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27 244,28 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 690,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 740,40 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,94 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 43,46 Prozent auf 0,95 USD), Pool (+ 14,36 Prozent auf 197,21 USD), Donegal Group B (+ 13,84 Prozent auf 24,10 USD), WD-40 (+ 9,15 Prozent auf 210,18 USD) und Upbound Group (+ 7,42 Prozent auf 17,37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil TTM Technologies (-27,67 Prozent auf 73,89 USD), FormFactor (-15,29 Prozent auf 95,03 USD), Ultra Clean (-14,86 Prozent auf 44,46 USD), Methode Electronics (-13,05 Prozent auf 12,66 USD) und AXT (-13,02 Prozent auf 51,56 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 610 675 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Die Century Aluminum-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|0,80
|-15,81%
|AXT Inc.
|46,46
|1,13%
|Century Aluminum Co.
|28,01
|-3,98%
|Donegal Group Inc. (B)
|23,99
|-0,46%
|FormFactor Inc.
|87,54
|3,28%
|Methode Electronics Inc.
|10,70
|-16,41%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|Pool Corp.
|177,10
|1,84%
|Resources Connection Inc.
|2,36
|4,42%
|SIGA Technologies Inc.
|3,12
|-0,95%
|SpaceX
|131,44
|2,16%
|TTM Technologies Inc.
|71,26
|7,71%
|Ultra Clean Holdings Inc.
|40,20
|1,59%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|15,17
|-1,81%
|WD-40 Co.
|189,00
|1,61%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 955,34
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.