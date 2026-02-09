Oracle Aktie

Kursentwicklung im Fokus 09.02.2026 16:03:34

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Abgaben

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Montag fällt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,01 Prozent auf 23 029,72 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,343 Prozent schwächer bei 22 952,24 Punkten in den Montagshandel, nach 23 031,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 109,57 Punkte, das Tagestief hingegen 22 878,37 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 671,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 004,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 523,40 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,886 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 461,14 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15,75 Prozent auf 27,85 USD), Nexstar Media Group (+ 10,58 Prozent auf 244,69 USD), Oracle (+ 8,44 Prozent auf 154,88 USD), Geospace Technologies (+ 5,93 Prozent auf 10,71 USD) und Park-Ohio (+ 5,25 Prozent auf 26,25 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-11,48 Prozent auf 17,43 USD), Nissan Motor (-7,41 Prozent auf 2,50 USD), Intel (-4,21 Prozent auf 48,46 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,99 Prozent auf 129,54 USD) und Omnicell (-3,18 Prozent auf 35,89 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 698 905 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

