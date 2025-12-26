Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels ohne Schwung

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,00 Prozent stärker bei 23 613,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,138 Prozent stärker bei 23 645,91 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 613,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 610,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 665,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,697 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 214,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 484,07 Punkte. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 20 020,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,47 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit NVIDIA (+ 1,80 Prozent auf 192,01 USD), Central Garden Pet (+ 1,78 Prozent auf 33,19 USD), AXT (+ 1,47 Prozent auf 15,23 USD), Photronics (+ 1,40 Prozent auf 34,14 USD) und Lam Research (+ 1,22 Prozent auf 179,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-8,63 Prozent auf 14,62 USD), inTest (-8,12 Prozent auf 6,90 USD), SMC (-4,48 Prozent auf 333,50 USD), Nissan Motor (-4,18 Prozent auf 2,41 USD) und Nortech Systems (-4,17 Prozent auf 6,90 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 527 503 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Upbound Group-Aktie hat mit 4,32 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

