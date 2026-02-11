Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent stärker bei 23 137,62 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,761 Prozent höher bei 23 278,29 Punkten, nach 23 102,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 121,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 320,62 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,808 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 23 671,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 468,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 643,86 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,422 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Bei 22 461,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lattice Semiconductor (+ 17,08 Prozent auf 106,48 USD), AXT (+ 13,26 Prozent auf 27,58 USD), Monro Muffler Brake (+ 6,47 Prozent auf 22,70 USD), Synaptics (+ 6,21 Prozent auf 91,32 USD) und Lam Research (+ 5,86 Prozent auf 239,89 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil American Woodmark (-12,77 Prozent auf 59,99 USD), Pegasystems (-9,55 Prozent auf 38,92 USD), Donegal Group B (-5,91 Prozent auf 16,24 USD), Amtech Systems (-5,62 Prozent auf 12,26 USD) und Nortech Systems (-4,55 Prozent auf 8,60 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 321 410 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,875 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at