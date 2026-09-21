Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 1,23 Prozent fester bei 26 848,28 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,756 Prozent stärker bei 26 723,19 Punkten in den Montagshandel, nach 26 522,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 707,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 848,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 180,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 26 517,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 22 631,48 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,55 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,87 Prozent auf 166,04 USD), Intel (+ 7,25 Prozent auf 116,47 USD), AXT (+ 5,98 Prozent auf 74,22 USD), PetMed Express (+ 4,35 Prozent auf 1,68 USD) und Ceva (+ 3,70 Prozent auf 31,39 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen World Acceptance (-3,55 Prozent auf 175,67 USD), Century Casinos (-3,51 Prozent auf 1,10 USD), Patterson-UTI Energy (-3,31 Prozent auf 11,39 USD), Heartland Express (-3,12 Prozent auf 11,50 USD) und Intuit (-2,51 Prozent auf 295,59 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 896 738 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,667 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at