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NASDAQ Composite im Blick 30.09.2026 16:01:33

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite am Morgen erneut ins Plus.

Um 15:59 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,73 Prozent auf 26 994,36 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,355 Prozent auf 26 892,80 Punkte an der Kurstafel, nach 26 797,54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 885,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 997,94 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,218 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 402,42 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 213,72 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 660,01 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,18 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 288,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FormFactor (+ 6,55 Prozent auf 145,17 USD), Nice Systems (+ 4,63 Prozent auf 111,76 USD), Richardson Electronics (+ 3,70 Prozent auf 17,94 USD), NetApp (+ 3,10 Prozent auf 215,66 USD) und NetScout Systems (+ 3,08 Prozent auf 40,20 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil US Global Investors (-3,78 Prozent auf 2,80 USD), Donegal Group B (-3,35 Prozent auf 15,01 USD), Elbit Systems (-3,18 Prozent auf 681,00 USD), Ballard Power (-2,62 Prozent auf 2,05 USD) und PetMed Express (-2,14 Prozent auf 1,37 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 3 755 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,859 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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