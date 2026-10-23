Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|S&P 500-Marktbericht
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23.10.2026 20:04:07
Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 7 634,58 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64,339 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,548 Prozent tiefer bei 7 621,42 Punkten, nach 7 663,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 612,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 660,15 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,885 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 7 706,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der S&P 500 7 408,30 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 6 738,44 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 22,21 Prozent auf 46,05 USD), Crown Castle (+ 9,46 Prozent auf 86,29 USD), Schlumberger (+ 6,68 Prozent auf 52,86 USD), Palo Alto Networks (+ 6,32 Prozent auf 377,36 USD) und Datadog A (+ 5,73 Prozent auf 272,52 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Bloom Energy (-12,81 Prozent auf 189,88 USD), Comfort Systems USA (-9,00 Prozent auf 1 164,28 USD), Globe Life (-7,93 Prozent auf 155,06 USD), AT&T (-6,22 Prozent auf 21,33 USD) und Deckers Outdoor (-6,11 Prozent auf 80,07 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 768 745 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14,17 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Comfort Systems USA IncShs
Aktien in diesem Artikel
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|18,71
|-7,55%
|Bloom Energy
|172,00
|-10,60%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 035,00
|-9,21%
|Crown Castle Corp
|77,00
|9,22%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|241,00
|5,01%
|Deckers Outdoor Corp.
|72,22
|-4,95%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Globe Life Inc
|137,50
|-7,66%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|Palo Alto Networks Inc
|339,35
|7,41%
|Robert Half
|41,49
|23,81%
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|47,28
|6,70%
|Seagate Technology
|562,00
|-1,40%
|Western Union Company
|5,64
|-1,50%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 623,68
|-0,52%
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