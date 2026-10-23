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S&P 500-Marktbericht 23.10.2026 20:04:07

Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter

Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter

S&P 500-Handel am fünften Tag der Woche.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 7 634,58 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64,339 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,548 Prozent tiefer bei 7 621,42 Punkten, nach 7 663,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 612,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 660,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,885 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 7 706,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der S&P 500 7 408,30 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 6 738,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 22,21 Prozent auf 46,05 USD), Crown Castle (+ 9,46 Prozent auf 86,29 USD), Schlumberger (+ 6,68 Prozent auf 52,86 USD), Palo Alto Networks (+ 6,32 Prozent auf 377,36 USD) und Datadog A (+ 5,73 Prozent auf 272,52 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Bloom Energy (-12,81 Prozent auf 189,88 USD), Comfort Systems USA (-9,00 Prozent auf 1 164,28 USD), Globe Life (-7,93 Prozent auf 155,06 USD), AT&T (-6,22 Prozent auf 21,33 USD) und Deckers Outdoor (-6,11 Prozent auf 80,07 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 768 745 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14,17 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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AT&T Inc. (AT & T Inc.) 18,71 -7,55% AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Bloom Energy 172,00 -10,60% Bloom Energy
Comfort Systems USA IncShs 1 035,00 -9,21% Comfort Systems USA IncShs
Crown Castle Corp 77,00 9,22% Crown Castle Corp
Datadog Inc Registered Shs -A- 241,00 5,01% Datadog Inc Registered Shs -A-
Deckers Outdoor Corp. 72,22 -4,95% Deckers Outdoor Corp.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Globe Life Inc 137,50 -7,66% Globe Life Inc
NVIDIA Corp. 188,38 -0,26% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 339,35 7,41% Palo Alto Networks Inc
Robert Half 41,49 23,81% Robert Half
Schlumberger N.V. (Ltd.) 47,28 6,70% Schlumberger N.V. (Ltd.)
Seagate Technology 562,00 -1,40% Seagate Technology
Western Union Company 5,64 -1,50% Western Union Company

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