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S&P 500-Performance 19.08.2026 20:03:48

Handel in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Handel in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,38 Prozent fester bei 7 721,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62,273 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7 721,53 Punkten, nach 7 691,76 Punkten am Vortag.

Bei 7 700,07 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 743,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 0,892 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 457,69 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 7 353,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 411,37 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,58 Prozent zu Buche. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 146,44 Prozent auf 155,16 USD), Estée Lauder Companies (+ 16,99 Prozent auf 98,59 USD), Merck (+ 12,01 Prozent auf 151,40 USD), Coinbase (+ 9,70 Prozent auf 160,42 USD) und Carvana (+ 8,35 Prozent auf 70,43 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Keysight Technologies (-6,53 Prozent auf 318,73 USD), Seagate Technology (-6,41 Prozent auf 845,77 USD), Teradyne (-6,17 Prozent auf 379,36 USD), Dell Technologies (-5,99 Prozent auf 440,56 USD) und Lam Research (-5,98 Prozent auf 308,30 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Moderna-Aktie. 27 575 508 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Carvana Co Registered Shs -A- 58,88 -2,35% Carvana Co Registered Shs -A-
Coinbase 144,42 5,77% Coinbase
Dell Technologies 370,85 -0,27% Dell Technologies
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) 83,24 14,31% Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Keysight Technologies Inc 270,95 -8,71% Keysight Technologies Inc
Lam Research Corp. 259,25 -1,26% Lam Research Corp.
Merck Co. 128,36 -1,55% Merck Co.
Moderna Inc 135,92 -9,16% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 185,76 -0,11% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 702,00 -1,13% Seagate Technology
Teradyne Inc. 320,05 -1,31% Teradyne Inc.
Under Armour Inc. 4,47 -0,22% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,12 -0,46% Western Union Company

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