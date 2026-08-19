Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|S&P 500-Performance
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19.08.2026 20:03:48
Handel in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,38 Prozent fester bei 7 721,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62,273 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7 721,53 Punkten, nach 7 691,76 Punkten am Vortag.
Bei 7 700,07 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 743,93 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 0,892 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 457,69 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 7 353,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 411,37 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,58 Prozent zu Buche. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
S&P 500-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 146,44 Prozent auf 155,16 USD), Estée Lauder Companies (+ 16,99 Prozent auf 98,59 USD), Merck (+ 12,01 Prozent auf 151,40 USD), Coinbase (+ 9,70 Prozent auf 160,42 USD) und Carvana (+ 8,35 Prozent auf 70,43 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Keysight Technologies (-6,53 Prozent auf 318,73 USD), Seagate Technology (-6,41 Prozent auf 845,77 USD), Teradyne (-6,17 Prozent auf 379,36 USD), Dell Technologies (-5,99 Prozent auf 440,56 USD) und Lam Research (-5,98 Prozent auf 308,30 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Moderna-Aktie. 27 575 508 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|58,88
|-2,35%
|Coinbase
|144,42
|5,77%
|Dell Technologies
|370,85
|-0,27%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|83,24
|14,31%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Keysight Technologies Inc
|270,95
|-8,71%
|Lam Research Corp.
|259,25
|-1,26%
|Merck Co.
|128,36
|-1,55%
|Moderna Inc
|135,92
|-9,16%
|NVIDIA Corp.
|185,76
|-0,11%
|Seagate Technology
|702,00
|-1,13%
|Teradyne Inc.
|320,05
|-1,31%
|Under Armour Inc.
|4,47
|-0,22%
|Western Union Company
|6,12
|-0,46%
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