International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
|S&P 500-Performance im Fokus
|
15.10.2026 18:01:39
Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu
Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,14 Prozent stärker bei 7 729,68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,105 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 690,08 Zählern und damit 0,374 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 718,94 Punkte).
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 738,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 669,66 Punkten.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,07 Prozent abwärts. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 7 585,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 572,40 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 6 671,06 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,70 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell International Paper (+ 7,54 Prozent auf 34,31 USD), Equifax (+ 6,46 Prozent auf 160,07 USD), Expedia (+ 6,05 Prozent auf 291,32 USD), Gartner (+ 5,99 Prozent auf 207,49 USD) und Marsh McLennan Cos (+ 5,98 Prozent auf 189,07 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Dell Technologies (-8,11 Prozent auf 466,76 USD), Everpure A (-7,20 Prozent auf 131,30 USD), Coherent (-6,92 Prozent auf 245,10 USD), Keysight Technologies (-6,38 Prozent auf 334,80 USD) und Arista Networks (-6,31 Prozent auf 183,09 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14 070 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc Registered Shs
|157,36
|-4,44%
|Coherent Corp.
|206,50
|-7,11%
|Dell Technologies
|400,55
|-3,77%
|Equifax Inc.
|143,25
|-0,10%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|110,35
|-6,44%
|Expedia Inc.
|256,60
|-1,53%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Gartner Inc.
|182,30
|-1,14%
|Intel Corp.
|80,06
|-5,81%
|International Paper Co.
|30,00
|-0,66%
|Keysight Technologies Inc
|293,95
|-3,40%
|Marsh & McLennan Cos. Inc.
|167,70
|1,36%
|Medtronic PLC
|84,36
|-1,26%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Western Union Company
|5,47
|-1,30%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 659,44
|-1,09%
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