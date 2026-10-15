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S&P 500-Performance im Fokus 15.10.2026 18:01:39

Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Der S&P 500 gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,14 Prozent stärker bei 7 729,68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,105 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 690,08 Zählern und damit 0,374 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 718,94 Punkte).

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 738,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 669,66 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,07 Prozent abwärts. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 7 585,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 572,40 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 6 671,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,70 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell International Paper (+ 7,54 Prozent auf 34,31 USD), Equifax (+ 6,46 Prozent auf 160,07 USD), Expedia (+ 6,05 Prozent auf 291,32 USD), Gartner (+ 5,99 Prozent auf 207,49 USD) und Marsh McLennan Cos (+ 5,98 Prozent auf 189,07 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Dell Technologies (-8,11 Prozent auf 466,76 USD), Everpure A (-7,20 Prozent auf 131,30 USD), Coherent (-6,92 Prozent auf 245,10 USD), Keysight Technologies (-6,38 Prozent auf 334,80 USD) und Arista Networks (-6,31 Prozent auf 183,09 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14 070 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Coherent Corp. 206,50 -7,11% Coherent Corp.
Dell Technologies 400,55 -3,77% Dell Technologies
Equifax Inc. 143,25 -0,10% Equifax Inc.
Everpure Inc Registered Shs -A- 110,35 -6,44% Everpure Inc Registered Shs -A-
Expedia Inc. 256,60 -1,53% Expedia Inc.
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Gartner Inc. 182,30 -1,14% Gartner Inc.
Intel Corp. 80,06 -5,81% Intel Corp.
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