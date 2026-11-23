Um 20:02 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 4,81 Prozent auf 7 242,98 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58,247 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 4,99 Prozent auf 7 255,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 910,39 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 295,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 152,66 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der S&P 500 7 623,68 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 7 674,37 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 602,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,61 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 31,01 Prozent auf 164,46 USD), Dell Technologies (+ 20,85 Prozent auf 335,99 USD), Micron Technology (+ 18,37 Prozent auf 703,74 USD), Bloom Energy (+ 18,07 Prozent auf 168,12 USD) und Cerebras Systems (+ 17,52 Prozent auf 97,15 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Tyson Foods (-4,07 Prozent auf 62,47 USD), International Paper (-3,92 Prozent auf 29,17 USD), Tractor Supply (-2,68 Prozent auf 37,41 USD), Elevance Health (-2,66 Prozent auf 384,00 USD) und Constellation Brands A (-2,54 Prozent auf 138,27 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 126 784 997 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,524 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,27 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at