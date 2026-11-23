S&P 500
|
7 240,87
|
330,48
|
4,78 %
|NYSE-Handel im Fokus
|
23.11.2026 20:03:54
Handel in New York: S&P 500 legt Turbo ein
Um 20:02 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 4,81 Prozent auf 7 242,98 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58,247 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 4,99 Prozent auf 7 255,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 910,39 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 295,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 152,66 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der S&P 500 7 623,68 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 7 674,37 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 602,99 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,61 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Punkten.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 31,01 Prozent auf 164,46 USD), Dell Technologies (+ 20,85 Prozent auf 335,99 USD), Micron Technology (+ 18,37 Prozent auf 703,74 USD), Bloom Energy (+ 18,07 Prozent auf 168,12 USD) und Cerebras Systems (+ 17,52 Prozent auf 97,15 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Tyson Foods (-4,07 Prozent auf 62,47 USD), International Paper (-3,92 Prozent auf 29,17 USD), Tractor Supply (-2,68 Prozent auf 37,41 USD), Elevance Health (-2,66 Prozent auf 384,00 USD) und Constellation Brands A (-2,54 Prozent auf 138,27 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 126 784 997 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,524 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,27 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|321,15
|3,23%
|Bloom Energy
|154,60
|20,40%
|Cerebras Systems Inc
|98,19
|18,77%
|Constellation Brands Inc (A)
|127,00
|-1,93%
|Copart Inc.
|28,98
|2,37%
|Dell Technologies
|309,75
|23,70%
|Elevance Health Inc Registered Shs
|351,60
|-2,14%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|International Paper Co.
|26,80
|-2,90%
|Micron Technology Inc.
|644,80
|20,50%
|NVIDIA Corp.
|151,20
|31,14%
|Tractor Supply Co.
|34,43
|-1,64%
|Tyson Foods Inc.
|57,58
|-2,80%
|Western Union Company
|5,68
|5,54%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 240,86
|4,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Tech-Beben & Huangs Rückkehr zu NVIDIA: ATX schließt weit im Plus -- DAX legt letztlich kräftig zu -- US-Börsen deutlich fester -- Chinas Börsen zum Handelsende wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die Wall Street ist in Feierlaune. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.