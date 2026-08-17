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Kursentwicklung 17.08.2026 20:04:16

Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben

Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 7 754,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,606 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,062 Prozent auf 7 780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 785,76 Punkten am Vortag.

Bei 7 751,83 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 790,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der S&P 500 bei 7 457,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 7 408,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 449,80 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 15,90 Prozent auf 253,80 USD), Coherent (+ 10,46 Prozent auf 359,90 USD), Sandisk (+ 9,24 Prozent auf 1 792,80 USD), Marvell Technology (+ 6,51 Prozent auf 236,47 USD) und Lumentum (+ 6,49 Prozent auf 986,24 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Constellation Brands A (-5,73 Prozent auf 131,20 USD), Charter A (-5,73 Prozent auf 145,43 USD), The Trade Desk A (-5,73 Prozent auf 13,33 USD), Align Technology (-5,12 Prozent auf 172,03 USD) und Carvana (-4,89 Prozent auf 71,89 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 271 031 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,701 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Align Technology Inc. 148,65 -0,60% Align Technology Inc.
Carvana Co Registered Shs -A- 61,89 -5,41% Carvana Co Registered Shs -A-
Cerebras Systems Inc 254,70 16,31% Cerebras Systems Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 125,62 -5,76% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 304,10 7,99% Coherent Corp.
Constellation Brands Inc (A) 117,50 -2,08% Constellation Brands Inc (A)
First Republic Bank 0,00 75,00% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 839,00 5,72% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 202,05 5,91% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 194,86 0,16% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 520,00 7,04% Sandisk Corp
The Trade Desk Inc (A) 11,56 -5,48% The Trade Desk Inc (A)
Under Armour Inc. 4,58 -0,87% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,12 -3,95% Western Union Company

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S&P 500 7 753,65 -0,41%

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