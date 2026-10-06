Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Index-Performance
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06.10.2026 18:00:57
Handel in New York: S&P 500 steigt
Am Dienstag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,84 Prozent auf 7 839,24 Punkte nach oben. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 64,225 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,483 Prozent stärker bei 7 811,50 Punkten in den Handel, nach 7 773,95 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 844,52 Punkte, das Tagestief hingegen 7 805,96 Zähler.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 7 718,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 537,43 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 6 740,28 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 14,30 Prozent zu Buche. Bei 7 844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Corteva (+ 11,26 Prozent auf 13,79 USD), NRG Energy (+ 8,10 Prozent auf 104,64 USD), Marvell Technology (+ 8,04 Prozent auf 293,07 USD), Corning (+ 5,77 Prozent auf 168,56 USD) und EMCOR Group (+ 5,39 Prozent auf 821,19 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Seagate Technology (-8,11 Prozent auf 815,19 USD), Western Digital (-6,53 Prozent auf 412,82 USD), Illumina (-6,23 Prozent auf 275,38 USD), Moderna (-5,61 Prozent auf 191,80 USD) und Twilio A (-4,49 Prozent auf 287,40 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 485 512 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,123 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 15,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu First Republic Bank
Aktien in diesem Artikel
|Corning Inc.
|149,52
|5,92%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|12,33
|11,89%
|EMCOR Group Inc.
|699,40
|0,58%
|First Republic Bank
|0,00
|900,00%
|Illumina Inc.
|245,05
|-6,59%
|Marvell Technology
|257,85
|6,79%
|Medtronic PLC
|77,88
|-0,66%
|Moderna Inc
|170,56
|-5,55%
|NRG Energy Inc.
|92,60
|7,52%
|NVIDIA Corp.
|214,50
|0,80%
|Seagate Technology
|718,00
|-8,88%
|Twilio Inc (A)
|254,30
|-2,83%
|Western Digital Corp.
|365,70
|-6,83%
|Western Union Company
|5,43
|0,37%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 836,37
|0,80%
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