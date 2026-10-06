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Index-Performance 06.10.2026 18:00:57

Handel in New York: S&P 500 steigt

Handel in New York: S&P 500 steigt

Der S&P 500 steigt am Dienstag.

Am Dienstag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,84 Prozent auf 7 839,24 Punkte nach oben. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 64,225 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,483 Prozent stärker bei 7 811,50 Punkten in den Handel, nach 7 773,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 844,52 Punkte, das Tagestief hingegen 7 805,96 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 7 718,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 537,43 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 6 740,28 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 14,30 Prozent zu Buche. Bei 7 844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Corteva (+ 11,26 Prozent auf 13,79 USD), NRG Energy (+ 8,10 Prozent auf 104,64 USD), Marvell Technology (+ 8,04 Prozent auf 293,07 USD), Corning (+ 5,77 Prozent auf 168,56 USD) und EMCOR Group (+ 5,39 Prozent auf 821,19 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Seagate Technology (-8,11 Prozent auf 815,19 USD), Western Digital (-6,53 Prozent auf 412,82 USD), Illumina (-6,23 Prozent auf 275,38 USD), Moderna (-5,61 Prozent auf 191,80 USD) und Twilio A (-4,49 Prozent auf 287,40 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 485 512 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,123 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 15,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Corning Inc. 149,52 5,92% Corning Inc.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 12,33 11,89% Corteva Inc Registered Shs When Issued
EMCOR Group Inc. 699,40 0,58% EMCOR Group Inc.
First Republic Bank 0,00 900,00% First Republic Bank
Illumina Inc. 245,05 -6,59% Illumina Inc.
Marvell Technology 257,85 6,79% Marvell Technology
Medtronic PLC 77,88 -0,66% Medtronic PLC
Moderna Inc 170,56 -5,55% Moderna Inc
NRG Energy Inc. 92,60 7,52% NRG Energy Inc.
NVIDIA Corp. 214,50 0,80% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 718,00 -8,88% Seagate Technology
Twilio Inc (A) 254,30 -2,83% Twilio Inc (A)
Western Digital Corp. 365,70 -6,83% Western Digital Corp.
Western Union Company 5,43 0,37% Western Union Company

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S&P 500 7 836,37 0,80%

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