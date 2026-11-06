Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne

Im S&P 500 geht es im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,00 Prozent aufwärts auf 7 427,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,363 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,172 Prozent auf 7 366,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 353,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 369,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 444,20 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 2,41 Prozent abwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 7 818,93 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 7 709,96 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 6 720,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Coherent (+ 11,91 Prozent auf 189,97 USD), Airbnb (+ 11,68 Prozent auf 190,00 USD), Lam Research (+ 9,76 Prozent auf 203,28 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,54 Prozent auf 442,99 USD) und Moderna (+ 9,29 Prozent auf 263,88 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Microchip Technology (-12,51 Prozent auf 56,74 USD), Centene (-5,80 Prozent auf 69,87 USD), Charter A (-5,31 Prozent auf 119,18 USD), Gartner (-5,12 Prozent auf 187,92 USD) und DENTSPLY SIRONA (-4,66 Prozent auf 9,62 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 519 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,544 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at