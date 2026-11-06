S&P 500
|
7 376,86
|
23,13
|
0,31 %
|S&P 500-Performance im Blick
|
06.11.2026 18:01:34
Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne
Im S&P 500 geht es im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,00 Prozent aufwärts auf 7 427,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,363 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,172 Prozent auf 7 366,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 353,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 369,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 444,20 Punkten.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 2,41 Prozent abwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 7 818,93 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 7 709,96 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 6 720,32 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Coherent (+ 11,91 Prozent auf 189,97 USD), Airbnb (+ 11,68 Prozent auf 190,00 USD), Lam Research (+ 9,76 Prozent auf 203,28 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,54 Prozent auf 442,99 USD) und Moderna (+ 9,29 Prozent auf 263,88 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Microchip Technology (-12,51 Prozent auf 56,74 USD), Centene (-5,80 Prozent auf 69,87 USD), Charter A (-5,31 Prozent auf 119,18 USD), Gartner (-5,12 Prozent auf 187,92 USD) und DENTSPLY SIRONA (-4,66 Prozent auf 9,62 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 519 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,544 Bio. Euro.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|170,46
|12,47%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|398,80
|10,36%
|Apple Inc.
|307,60
|0,13%
|Broadridge Financial Solutions IncShs
|170,20
|-1,62%
|Centene Corp.
|62,50
|-4,78%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|105,62
|-5,78%
|Coherent Corp.
|173,50
|14,18%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,46
|-5,68%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Gartner Inc.
|170,70
|-3,04%
|Lam Research Corp.
|180,26
|8,25%
|Microchip Technology Inc.
|51,64
|-10,98%
|Moderna Inc
|227,65
|5,79%
|NVIDIA Corp.
|167,24
|3,18%
|Western Union Company
|6,11
|-0,55%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 376,86
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.