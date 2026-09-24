Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,42 Prozent auf 7 673,84 Punkte zurück. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,848 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,517 Prozent schwächer bei 7 666,19 Punkten in den Handel, nach 7 706,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 694,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 662,57 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,247 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 24.08.2026, mit 7 652,86 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 358,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 637,97 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,89 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 18,06 Prozent auf 129,45 USD), Perrigo Company (+ 7,51 Prozent auf 14,88 USD), Charles River Laboratories International (+ 4,64 Prozent auf 290,21 USD), Valero Energy (+ 4,25 Prozent auf 391,83 USD) und Eli Lilly (+ 3,61 Prozent auf 1 192,49 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil MGM Resorts International (-10,75 Prozent auf 33,78 USD), NortonLifeLock (-7,57 Prozent auf 24,25 USD), Bloom Energy (-6,33 Prozent auf 257,76 USD), Rollins (-6,31 Prozent auf 30,44 USD) und Oracle (-4,85 Prozent auf 137,55 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7 998 207 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,845 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,01 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at