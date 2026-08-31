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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Index-Bewegung 31.08.2026 20:04:11

Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Der S&P 500 verzeichnet am ersten Tag der Woche Verluste.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 7 682,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,056 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,255 Prozent tiefer bei 7 692,11 Punkten in den Montagshandel, nach 7 711,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 665,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 697,52 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 489,72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der S&P 500 bei 7 580,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6 460,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,01 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Tesla (+ 5,35 Prozent auf 367,42 USD), Coinbase (+ 4,30 Prozent auf 186,32 USD), Ulta Beauty (+ 3,94 Prozent auf 537,88 USD), Deere (+ 3,32 Prozent auf 651,23 USD) und QUALCOMM (+ 3,25 Prozent auf 169,53 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Edison International (-24,18 Prozent auf 53,20 USD), Aon (-8,04 Prozent auf 326,81 USD), Howmet Aerospace (-6,36 Prozent auf 248,01 USD), Take Two (-6,00 Prozent auf 221,26 USD) und Clorox (-4,21 Prozent auf 98,21 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 881 731 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,525 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Casey's General Stores Inc 644,60 -0,74% Casey's General Stores Inc
Clorox 84,12 -4,97% Clorox
Coinbase 162,26 5,10% Coinbase
Deere & Co. (John Deere) 559,80 2,98% Deere & Co. (John Deere)
Edison International 46,21 -23,39% Edison International
First Republic Bank 0,00 -70,00% First Republic Bank
Howmet Aerospace 213,40 -6,07% Howmet Aerospace
NVIDIA Corp. 187,74 -0,23% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 146,18 3,23% QUALCOMM Inc.
Take Two 189,50 -5,53% Take Two
Tesla 315,10 4,55% Tesla
Ulta Beauty Inc Registered Shs 444,70 -3,89% Ulta Beauty Inc Registered Shs
Western Union Company 6,17 -1,06% Western Union Company

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S&P 500 7 674,28 -0,49%

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