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S&P 500-Marktbericht 05.08.2026 20:04:09

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester

S&P 500-Handel am dritten Tag der Woche.

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,06 Prozent auf 7 740,80 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,862 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,648 Prozent höher bei 7 786,64 Punkten, nach 7 736,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7 722,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 793,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 3,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 7 483,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der S&P 500 7 259,22 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 6 299,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,86 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Perrigo Company (+ 23,01 Prozent auf 13,26 USD), Charles River Laboratories International (+ 10,46 Prozent auf 258,61 USD), International Flavors Fragrances (+ 8,99 Prozent auf 88,16 USD), Newmont (+ 7,05 Prozent auf 104,62 USD) und Booking (+ 7,01 Prozent auf 207,88 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen DaVita (-17,11 Prozent auf 188,97 USD), Lumen Technologies (-9,02 Prozent auf 6,11 USD), CDW (-8,52 Prozent auf 140,88 USD), SBA Communications REIT (A) (-6,83 Prozent auf 175,06 USD) und Uber (-6,76 Prozent auf 67,12 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 20 927 355 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 12,54 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Booking Holdings 185,20 2,86% Booking Holdings
CDW Corp (New) 117,35 -4,44% CDW Corp (New)
Charles River Laboratories International Inc. 229,30 1,51% Charles River Laboratories International Inc.
DaVita Inc Registered Shs 157,70 1,19% DaVita Inc Registered Shs
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 104,64 -1,93% Flex Ltd Registered Shs
International Flavors & Fragrances Inc. 73,70 5,38% International Flavors & Fragrances Inc.
Lumen Technologies Inc Registered Shs 5,40 5,47% Lumen Technologies Inc Registered Shs
Newmont Corporation 97,28 6,70% Newmont Corporation
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Perrigo Company PLC 11,11 2,11% Perrigo Company PLC
SBA Communications REIT (A) 159,00 1,27% SBA Communications REIT (A)
Uber 64,69 5,89% Uber
Western Union Company 6,12 -1,00% Western Union Company

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S&P 500 7 757,64 0,62%

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