Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500-Performance im Blick 07.08.2026 20:03:50

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester

Der S&P 500 verzeichnet am Freitagnachmittag Kursgewinne.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,47 Prozent höher bei 7 746,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,720 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,266 Prozent fester bei 7 730,47 Punkten, nach 7 709,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 719,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 763,08 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 3,21 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 503,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 337,11 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 07.08.2025, mit 6 340,00 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,94 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Airbnb (+ 14,77 Prozent auf 174,04 USD), Microchip Technology (+ 14,73 Prozent auf 85,31 USD), Coherent (+ 12,96 Prozent auf 377,55 USD), Palantir (+ 9,59 Prozent auf 170,87 USD) und Moderna (+ 7,61 Prozent auf 57,96 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil The Trade Desk A (-21,82 Prozent auf 13,82 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,52 Prozent auf 12,18 USD), ResMed (-6,34 Prozent auf 209,10 USD), Akamai (-5,96 Prozent auf 111,48 USD) und Seagate Technology (-5,62 Prozent auf 805,00 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die The Trade Desk A-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 21 438 171 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,604 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,87 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microchip Technology Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microchip Technology Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 154,02 17,18% Airbnb
Akamai Inc. 95,46 -6,58% Akamai Inc.
Coherent Corp. 325,20 12,22% Coherent Corp.
DENTSPLY SIRONA Inc 11,41 -0,22% DENTSPLY SIRONA Inc
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Microchip Technology Inc. 72,96 12,14% Microchip Technology Inc.
Moderna Inc 51,30 9,66% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Palantir 148,72 10,05% Palantir
Qorvo Inc 85,16 3,00% Qorvo Inc
ResMed Inc. 181,85 -5,87% ResMed Inc.
Seagate Technology 752,00 1,35% Seagate Technology
The Trade Desk Inc (A) 11,91 -22,11% The Trade Desk Inc (A)
Western Union Company 6,12 -1,00% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 757,64 0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen