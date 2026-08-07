Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|S&P 500-Performance im Blick
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07.08.2026 20:03:50
Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester
Um 20:02 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,47 Prozent höher bei 7 746,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,720 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,266 Prozent fester bei 7 730,47 Punkten, nach 7 709,96 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 719,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 763,08 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 3,21 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 503,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 337,11 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 07.08.2025, mit 6 340,00 Punkten bewertet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,94 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Airbnb (+ 14,77 Prozent auf 174,04 USD), Microchip Technology (+ 14,73 Prozent auf 85,31 USD), Coherent (+ 12,96 Prozent auf 377,55 USD), Palantir (+ 9,59 Prozent auf 170,87 USD) und Moderna (+ 7,61 Prozent auf 57,96 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil The Trade Desk A (-21,82 Prozent auf 13,82 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,52 Prozent auf 12,18 USD), ResMed (-6,34 Prozent auf 209,10 USD), Akamai (-5,96 Prozent auf 111,48 USD) und Seagate Technology (-5,62 Prozent auf 805,00 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im S&P 500 weist die The Trade Desk A-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 21 438 171 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,604 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,87 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Microchip Technology Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|154,02
|17,18%
|Akamai Inc.
|95,46
|-6,58%
|Coherent Corp.
|325,20
|12,22%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|11,41
|-0,22%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Microchip Technology Inc.
|72,96
|12,14%
|Moderna Inc
|51,30
|9,66%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Palantir
|148,72
|10,05%
|Qorvo Inc
|85,16
|3,00%
|ResMed Inc.
|181,85
|-5,87%
|Seagate Technology
|752,00
|1,35%
|The Trade Desk Inc (A)
|11,91
|-22,11%
|Western Union Company
|6,12
|-1,00%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 757,64
|0,62%
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