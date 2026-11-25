Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 2,38 Prozent auf 7 029,71 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61,230 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 2,16 Prozent auf 7 045,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7 201,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 063,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 970,11 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2,74 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7 623,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 677,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 765,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit HP (+ 11,15 Prozent auf 31,06 USD), Charter A (+ 4,23 Prozent auf 141,62 USD), ConAgra Foods (+ 3,78 Prozent auf 15,65 USD), Hershey (+ 3,64 Prozent auf 182,99 USD) und Expand Energy (+ 3,29 Prozent auf 84,75 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Sandisk (-13,94 Prozent auf 67,08 USD), Micron Technology (-12,82 Prozent auf 549,02 USD), Lam Research (-12,52 Prozent auf 171,60 USD), Bloom Energy (-12,01 Prozent auf 137,63 USD) und Lumentum (-11,67 Prozent auf 430,26 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 824 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at