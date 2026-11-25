S&P 500
|
7 182,78
|
-18,31
|
-0,25 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
25.11.2026 18:01:09
Handel in New York: S&P 500 zeigt sich leichter
Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 2,38 Prozent auf 7 029,71 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61,230 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 2,16 Prozent auf 7 045,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7 201,09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 063,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 970,11 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2,74 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7 623,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 677,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 765,88 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit HP (+ 11,15 Prozent auf 31,06 USD), Charter A (+ 4,23 Prozent auf 141,62 USD), ConAgra Foods (+ 3,78 Prozent auf 15,65 USD), Hershey (+ 3,64 Prozent auf 182,99 USD) und Expand Energy (+ 3,29 Prozent auf 84,75 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Sandisk (-13,94 Prozent auf 67,08 USD), Micron Technology (-12,82 Prozent auf 549,02 USD), Lam Research (-12,52 Prozent auf 171,60 USD), Bloom Energy (-12,01 Prozent auf 137,63 USD) und Lumentum (-11,67 Prozent auf 430,26 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 824 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,56 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|324,35
|-0,18%
|Bloom Energy
|141,40
|1,43%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|134,02
|8,20%
|ConAgra Foods Inc.
|14,18
|-0,60%
|Copart Inc.
|30,22
|-0,07%
|Expand Energy
|79,17
|6,28%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Hershey Co
|166,30
|-0,33%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|27,63
|-3,26%
|Lam Research Corp.
|170,02
|2,10%
|Lumentum Holdings Inc
|440,05
|2,03%
|Micron Technology Inc.
|550,50
|0,95%
|NVIDIA Corp.
|136,34
|0,26%
|Sandisk Corp
|68,50
|3,01%
|Western Union Company
|5,76
|0,56%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 182,78
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.