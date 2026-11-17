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17.11.2026 22:34:45
Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter
Schlussendlich sank der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,03 Prozent auf 7 340,53 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63,697 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,199 Prozent leichter bei 7 401,85 Punkten, nach 7 416,59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 415,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 288,34 Punkten.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 7 659,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 745,06 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der S&P 500 bei 6 672,41 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,03 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 6,70 Prozent auf 4,30 USD), Comfort Systems USA (+ 3,91 Prozent auf 1 099,02 USD), Coherent (+ 3,65 Prozent auf 210,86 USD), Cerebras Systems (+ 3,16 Prozent auf 104,18 USD) und Lumentum (+ 2,56 Prozent auf 559,97 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Salesforce (-9,45 Prozent auf 194,52 USD), Intuit (-7,17 Prozent auf 320,79 USD), ServiceNow (-6,51 Prozent auf 92,90 USD), SBA Communications REIT (A) (-6,46 Prozent auf 174,56 USD) und Nike (-6,30 Prozent auf 35,85 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 74 671 229 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,706 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,05
|0,23%
|Cerebras Systems Inc
|104,18
|3,16%
|Coherent Corp.
|202,20
|6,20%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 039,00
|4,58%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|94,52
|-0,02%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intuit Inc.
|290,35
|-0,43%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|3,99
|2,44%
|Lumentum Holdings Inc
|534,60
|5,78%
|Nike Inc.
|32,24
|-0,83%
|NVIDIA Corp.
|145,92
|3,61%
|Salesforce
|177,02
|0,36%
|SBA Communications REIT (A)
|156,00
|-1,89%
|ServiceNow Inc
|85,02
|1,05%
|Western Union Company
|5,61
|0,72%
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