Schlussendlich sank der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,03 Prozent auf 7 340,53 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63,697 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,199 Prozent leichter bei 7 401,85 Punkten, nach 7 416,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 415,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 288,34 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 7 659,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 745,06 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der S&P 500 bei 6 672,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,03 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 6,70 Prozent auf 4,30 USD), Comfort Systems USA (+ 3,91 Prozent auf 1 099,02 USD), Coherent (+ 3,65 Prozent auf 210,86 USD), Cerebras Systems (+ 3,16 Prozent auf 104,18 USD) und Lumentum (+ 2,56 Prozent auf 559,97 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Salesforce (-9,45 Prozent auf 194,52 USD), Intuit (-7,17 Prozent auf 320,79 USD), ServiceNow (-6,51 Prozent auf 92,90 USD), SBA Communications REIT (A) (-6,46 Prozent auf 174,56 USD) und Nike (-6,30 Prozent auf 35,85 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 74 671 229 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,706 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at