J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|S&P 500-Marktbericht
|
12.08.2026 16:03:49
Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 16:01 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 7 748,98 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,733 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,512 Prozent höher bei 7 767,74 Punkten in den Handel, nach 7 728,20 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 766,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 744,03 Punkten erreichte.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,036 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 575,39 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 7 400,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6 445,76 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,98 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 16,30 Prozent auf 36,75 USD), Seagate Technology (+ 7,01 Prozent auf 878,00 USD), Western Digital (+ 6,11 Prozent auf 464,69 USD), Micron Technology (+ 6,07 Prozent auf 921,22 USD) und Sandisk (+ 5,98 Prozent auf 1 347,04 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Perrigo Company (-4,05 Prozent auf 12,33 USD), Cencora (-3,65 Prozent auf 321,68 USD), Charter A (-3,61 Prozent auf 152,00 USD), DXC Technology (-3,38 Prozent auf 10,45 USD) und Zoetis A (-3,34 Prozent auf 72,83 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Super Micro Computer-Aktie. 9 452 347 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,98 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zoetis Inc (A)
|
12.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zoetis A-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Zoetis A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zoetis A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zoetis A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Zoetis Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Cencora
|266,60
|-0,89%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|135,10
|-0,35%
|DXC Technology
|9,67
|-0,62%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|J. M. Smucker Co.
|103,00
|-1,44%
|Micron Technology Inc.
|827,00
|0,07%
|NVIDIA Corp.
|195,20
|-0,08%
|Perrigo Company PLC
|11,08
|-0,18%
|Sandisk Corp
|1 350,00
|2,27%
|Seagate Technology
|800,00
|0,50%
|Super Micro Computer Inc
|33,72
|-0,77%
|Western Digital Corp.
|424,20
|0,98%
|Western Union Company
|6,47
|0,37%
|Zoetis Inc (A)
|65,38
|0,06%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 798,99
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.