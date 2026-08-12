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S&P 500-Marktbericht 12.08.2026 16:03:49

Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 16:01 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 7 748,98 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,733 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,512 Prozent höher bei 7 767,74 Punkten in den Handel, nach 7 728,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 766,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 744,03 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,036 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 575,39 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 7 400,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6 445,76 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,98 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 793,68 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 16,30 Prozent auf 36,75 USD), Seagate Technology (+ 7,01 Prozent auf 878,00 USD), Western Digital (+ 6,11 Prozent auf 464,69 USD), Micron Technology (+ 6,07 Prozent auf 921,22 USD) und Sandisk (+ 5,98 Prozent auf 1 347,04 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Perrigo Company (-4,05 Prozent auf 12,33 USD), Cencora (-3,65 Prozent auf 321,68 USD), Charter A (-3,61 Prozent auf 152,00 USD), DXC Technology (-3,38 Prozent auf 10,45 USD) und Zoetis A (-3,34 Prozent auf 72,83 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Super Micro Computer-Aktie. 9 452 347 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Cencora 266,60 -0,89% Cencora
Charter Inc (A) (Charter Communications) 135,10 -0,35% Charter Inc (A) (Charter Communications)
DXC Technology 9,67 -0,62% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
J. M. Smucker Co. 103,00 -1,44% J. M. Smucker Co.
Micron Technology Inc. 827,00 0,07% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 195,20 -0,08% NVIDIA Corp.
Perrigo Company PLC 11,08 -0,18% Perrigo Company PLC
Sandisk Corp 1 350,00 2,27% Sandisk Corp
Seagate Technology 800,00 0,50% Seagate Technology
Super Micro Computer Inc 33,72 -0,77% Super Micro Computer Inc
Western Digital Corp. 424,20 0,98% Western Digital Corp.
Western Union Company 6,47 0,37% Western Union Company
Zoetis Inc (A) 65,38 0,06% Zoetis Inc (A)

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