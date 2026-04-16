Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,49 Prozent fester bei 26 333,00 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,200 Prozent auf 26 256,88 Punkte an der Kurstafel, nach 26 204,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26 400,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 113,65 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 5,04 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 655,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 529,26 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Wert von 18 257,64 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 400,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 10,35 Prozent auf 79,93 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,80 Prozent auf 278,26 USD), Charter A (+ 7,12 Prozent auf 235,97 USD), Intel (+ 5,48 Prozent auf 68,50 USD) und Atlassian (+ 4,14 Prozent auf 68,73 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen ASML (-4,79 Prozent auf 1 410,83 USD), MercadoLibre (-2,67 Prozent auf 1 822,13 USD), Zoom Communications (-2,64 Prozent auf 86,68 USD), Biogen (-2,50 Prozent auf 176,02 USD) und Axon Enterprise (-2,26 Prozent auf 393,08 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 500 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at