Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 23 857,45 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,621 Prozent auf 23 965,11 Punkte an der Kurstafel, nach 23 817,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23 775,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 988,26 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,39 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, bei 23 593,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 827,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 733,59 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,68 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 916,83 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 11,04 Prozent auf 48,78 USD), F5 Networks (+ 8,09 Prozent auf 292,30 USD), US Global Investors (+ 7,93 Prozent auf 3,54 USD), Rambus (+ 7,54 Prozent auf 124,44 USD) und Littelfuse (+ 6,10 Prozent auf 314,25 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Prosperity Bancshares (-7,94 Prozent auf 67,11 USD), Logitech (-7,57 Prozent auf 86,64 USD), Agilysys (-5,71 Prozent auf 85,67 USD), Cerus (-5,22 Prozent auf 2,36 USD) und Capital City Bank Group (-5,17 Prozent auf 40,17 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 810 470 Aktien gehandelt. Mit 3,778 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

