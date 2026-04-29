Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,73 Prozent auf 48 783,79 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,694 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,274 Prozent höher bei 49 276,80 Punkten, nach 49 141,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 163,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 738,42 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,669 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 45 166,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 071,56 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 40 527,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,830 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Visa (+ 8,79 Prozent auf 336,50 USD), Cisco (+ 1,88 Prozent auf 88,49 USD), Amazon (+ 1,77 Prozent auf 264,30 USD), Chevron (+ 1,30 Prozent auf 190,81 USD) und Coca-Cola (+ 0,33 Prozent auf 78,61 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-3,44 Prozent auf 222,78 USD), Home Depot (-2,66 Prozent auf 274,00 EUR), Travelers (-2,63 Prozent auf 301,88 USD), Sherwin-Williams (-2,30 Prozent auf 316,82 USD) und Goldman Sachs (-2,06 Prozent auf 907,49 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 056 420 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,498 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at