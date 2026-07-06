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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Index-Performance im Blick 06.07.2026 18:00:54

Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones derzeit.

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,06 Prozent leichter bei 52 866,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,903 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,954 Prozent tiefer bei 52 395,22 Punkten in den Montagshandel, nach 52 900,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 52 648,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53 052,70 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 50 866,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, stand der Dow Jones bei 46 669,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, lag der Dow Jones bei 44 828,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,27 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 052,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 3,44 Prozent auf 299,49 USD), Goldman Sachs (+ 3,05 Prozent auf 1 052,11 USD), Boeing (+ 2,91 Prozent auf 233,09 USD), Cisco (+ 1,92 Prozent auf 114,85 USD) und Apple (+ 1,73 Prozent auf 313,96 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-3,47 Prozent auf 42,56 USD), Amgen (-2,78 Prozent auf 363,74 USD), Procter Gamble (-2,75 Prozent auf 147,24 USD), Merck (-2,68 Prozent auf 126,09 USD) und 3M (-2,48 Prozent auf 156,46 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 783 862 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,75 erwartet. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 137,35 -1,72% 3M Co.
Amgen Inc. 318,35 -2,03% Amgen Inc.
Apple Inc. 273,50 2,07% Apple Inc.
Boeing Co. 203,35 3,46% Boeing Co.
Chevron Corp. 146,70 -0,31% Chevron Corp.
Cisco Inc. 100,28 2,18% Cisco Inc.
Goldman Sachs 919,80 2,75% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 261,80 4,24% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 110,44 -1,81% Merck Co.
Nike Inc. 37,58 -2,12% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 171,82 -0,06% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 128,74 -2,13% Procter & Gamble Co.
Salesforce 146,44 2,06% Salesforce
UnitedHealth Inc. 364,20 -0,44% UnitedHealth Inc.

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Dow Jones 52 908,92 0,02%

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