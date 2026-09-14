Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag

Am Montag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,22 Prozent auf 52 457,10 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,842 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,702 Prozent tiefer bei 52 204,46 Punkten, nach 52 573,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 750,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 278,89 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 53 732,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 51 202,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der Dow Jones bei 45 834,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 4,48 Prozent auf 258,81 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,15 Prozent auf 346,02 USD), IBM (+ 3,05 Prozent auf 250,70 USD), Microsoft (+ 2,80 Prozent auf 509,50 USD) und Walt Disney (+ 2,47 Prozent auf 109,18 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-4,30 Prozent auf 984,91 USD), Caterpillar (-3,98 Prozent auf 786,00 USD), NVIDIA (-2,64 Prozent auf 212,52 USD), JPMorgan Chase (-2,34 Prozent auf 347,91 USD) und 3M (-1,85 Prozent auf 161,92 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 15 128 281 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,553 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie weist mit 11,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at