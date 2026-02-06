Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 06.02.2026 18:01:44

Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Der Dow Jones steigt am Freitag.

Am Freitag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,92 Prozent auf 49 845,74 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,704 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,827 Prozent höher bei 49 313,04 Punkten, nach 48 908,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 885,65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 032,19 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,19 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 06.01.2026, mit 49 462,08 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 912,30 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 44 747,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49 885,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 6,84 Prozent auf 183,63 USD), Caterpillar (+ 5,97 Prozent auf 718,80 USD), 3M (+ 4,42 Prozent auf 172,38 USD), JPMorgan Chase (+ 3,94 Prozent auf 322,37 USD) und Goldman Sachs (+ 3,36 Prozent auf 920,32 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-7,82 Prozent auf 205,28 USD), Verizon (-2,13 Prozent auf 46,10 USD), Visa (-0,17 Prozent auf 328,57 USD), Salesforce (+ 0,19 Prozent auf 190,34 USD) und Coca-Cola (+ 0,23 Prozent auf 78,69 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25 649 576 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,542 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 145,92 4,56% 3M Co.
Amazon 178,28 -5,82% Amazon
Apple Inc. 235,70 0,53% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 614,00 6,97% Caterpillar Inc.
Coca-Cola Co. 66,87 0,53% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 786,80 4,34% Goldman Sachs
JPMorgan Chase & Co. 272,60 3,87% JPMorgan Chase & Co.
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Salesforce 161,18 -0,15% Salesforce
Verizon Inc. 39,16 -1,95% Verizon Inc.
Visa Inc. 280,85 0,55% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 50 115,67 2,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen