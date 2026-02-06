Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Index-Bewegung
|
06.02.2026 18:01:44
Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags
Am Freitag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,92 Prozent auf 49 845,74 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,704 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,827 Prozent höher bei 49 313,04 Punkten, nach 48 908,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 885,65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 032,19 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,19 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 06.01.2026, mit 49 462,08 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 912,30 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 44 747,63 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49 885,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Punkten.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 6,84 Prozent auf 183,63 USD), Caterpillar (+ 5,97 Prozent auf 718,80 USD), 3M (+ 4,42 Prozent auf 172,38 USD), JPMorgan Chase (+ 3,94 Prozent auf 322,37 USD) und Goldman Sachs (+ 3,36 Prozent auf 920,32 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-7,82 Prozent auf 205,28 USD), Verizon (-2,13 Prozent auf 46,10 USD), Visa (-0,17 Prozent auf 328,57 USD), Salesforce (+ 0,19 Prozent auf 190,34 USD) und Coca-Cola (+ 0,23 Prozent auf 78,69 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25 649 576 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,542 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick
Die Verizon-Aktie weist mit 9,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Verizon Inc.
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|145,92
|4,56%
|Amazon
|178,28
|-5,82%
|Apple Inc.
|235,70
|0,53%
|Caterpillar Inc.
|614,00
|6,97%
|Coca-Cola Co.
|66,87
|0,53%
|Goldman Sachs
|786,80
|4,34%
|JPMorgan Chase & Co.
|272,60
|3,87%
|NVIDIA Corp.
|157,08
|7,77%
|Salesforce
|161,18
|-0,15%
|Verizon Inc.
|39,16
|-1,95%
|Visa Inc.
|280,85
|0,55%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|50 115,67
|2,47%
