Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Index im Blick
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10.08.2026 20:04:37
Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag
Um 20:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 53 906,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,294 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,347 Prozent auf 53 849,26 Punkte an der Kurstafel, nach 54 036,93 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 54 072,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53 859,29 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 637,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 49 609,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 44 175,61 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,42 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 4,11 Prozent auf 194,23 USD), Salesforce (+ 2,56 Prozent auf 197,68 USD), Cisco (+ 2,35 Prozent auf 124,28 USD), Merck (+ 1,63 Prozent auf 130,67 USD) und Microsoft (+ 1,35 Prozent auf 506,74 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2,58 Prozent auf 218,19 USD), Apple (-2,27 Prozent auf 306,23 USD), Travelers (-1,83 Prozent auf 377,29 USD), Walt Disney (-1,80 Prozent auf 103,02 USD) und Sherwin-Williams (-1,80 Prozent auf 363,08 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12 552 251 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,691 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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