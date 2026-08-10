Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 10.08.2026 20:04:37

Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Der Dow Jones verzeichnet am Montag Verluste.

Um 20:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 53 906,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,294 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,347 Prozent auf 53 849,26 Punkte an der Kurstafel, nach 54 036,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 54 072,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53 859,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 637,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 49 609,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 44 175,61 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,42 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 4,11 Prozent auf 194,23 USD), Salesforce (+ 2,56 Prozent auf 197,68 USD), Cisco (+ 2,35 Prozent auf 124,28 USD), Merck (+ 1,63 Prozent auf 130,67 USD) und Microsoft (+ 1,35 Prozent auf 506,74 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2,58 Prozent auf 218,19 USD), Apple (-2,27 Prozent auf 306,23 USD), Travelers (-1,83 Prozent auf 377,29 USD), Walt Disney (-1,80 Prozent auf 103,02 USD) und Sherwin-Williams (-1,80 Prozent auf 363,08 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12 552 251 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,691 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

mehr Analysen
10.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Apple Neutral UBS AG
03.08.26 Apple Halten DZ BANK
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
31.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 266,70 -1,79% Apple Inc.
Chevron Corp. 168,54 4,63% Chevron Corp.
Cisco Inc. 106,58 1,82% Cisco Inc.
Merck Co. 113,08 2,04% Merck Co.
Microsoft Corp. 438,85 1,30% Microsoft Corp.
Nike Inc. 36,45 0,96% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 188,46 -2,50% NVIDIA Corp.
Salesforce 170,66 2,67% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 313,70 -1,57% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 325,40 -2,08% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 353,60 0,34% UnitedHealth Inc.
Walt Disney 89,27 -1,49% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 975,98 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen