SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Kursentwicklung im Fokus
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10.08.2026 20:04:37
Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag
Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,26 Prozent auf 29 644,24 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,043 Prozent auf 29 709,49 Punkte an der Kurstafel, nach 29 722,30 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 784,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 29 610,01 Einheiten.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 825,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 29 234,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 23 611,27 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,61 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Datadog A (+ 9,94 Prozent auf 257,19 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,73 Prozent auf 529,45 USD), CrowdStrike (+ 5,57 Prozent auf 226,36 USD), Diamondback Energy (+ 5,37 Prozent auf 198,14 USD) und Palo Alto Networks (+ 5,24 Prozent auf 382,94 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Lumentum (-7,03 Prozent auf 827,62 USD), Arm (-4,45 Prozent auf 270,00 USD), Intel (-3,78 Prozent auf 97,81 USD), Microchip Technology (-3,77 Prozent auf 81,50 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,37 Prozent auf 96,64 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 23 269 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,34 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Bernstein Research
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|RBC Capital Markets
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|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Arm Holdings
|233,00
|-8,45%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,79
|-0,68%
|CrowdStrike
|195,16
|5,42%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|227,00
|11,55%
|Diamondback Energy Inc
|172,02
|5,91%
|Intel Corp.
|85,18
|-2,20%
|Kraft Heinz Company
|21,49
|-1,60%
|Lumentum Holdings Inc
|709,00
|-7,51%
|Microchip Technology Inc.
|71,08
|-2,58%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|-2,50%
|Palo Alto Networks Inc
|332,05
|5,55%
|SpaceX
|119,52
|5,27%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|84,96
|-1,83%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|426,55
|-0,59%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 621,80
|-0,34%
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