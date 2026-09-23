Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags

Am Mittwoch gibt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,61 Prozent auf 7 717,55 Punkte nach. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,538 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,092 Prozent schwächer bei 7 757,51 Punkten, nach 7 764,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 694,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 761,94 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,321 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der S&P 500 bei 7 674,37 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 7 365,46 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 6 656,92 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,53 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Caseys General Stores (+ 3,89 Prozent auf 607,56 USD), Palantir (+ 3,40 Prozent auf 191,28 USD), Devon Energy (+ 3,37) Prozent auf 48,51 USD), Zebra Technologies (+ 3,21 Prozent auf 373,20 USD) und Palo Alto Networks (+ 3,12 Prozent auf 386,27 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Paychex (-7,66 Prozent auf 105,76 USD), Expedia (-6,60 Prozent auf 262,18 USD), Airbnb (-5,86 Prozent auf 152,33 USD), AppLovin (-5,58 Prozent auf 310,39 USD) und McDonalds (-5,40 Prozent auf 236,83 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 038 458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at