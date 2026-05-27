Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Mit dem Dow Jones geht es am Mittag aufwärts.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,32 Prozent stärker bei 50 621,61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,502 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,445 Prozent auf 50 686,15 Punkte an der Kurstafel, nach 50 461,68 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 50 830,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 50 487,16 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,127 Prozent zurück. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 49 167,79 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Stand von 48 977,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 343,65 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,63 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 830,41 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 3,35 Prozent auf 147,75 USD), Nike (+ 3,26 Prozent auf 46,41 USD), Home Depot (+ 2,61 Prozent auf 273,65 EUR), Coca-Cola (+ 2,42 Prozent auf 82,41 USD) und IBM (+ 2,19 Prozent auf 256,18 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen JPMorgan Chase (-3,41 Prozent auf 296,27 USD), NVIDIA (-2,47 Prozent auf 209,55 USD), Chevron (-1,00 Prozent auf 182,87 USD), Goldman Sachs (-0,73 Prozent auf 987,22 USD) und Microsoft (-0,71 Prozent auf 413,08 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 478 561 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,474 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,79 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at