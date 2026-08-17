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Kursverlauf 17.08.2026 18:01:23

Handel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Handel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones zeigt sich am Montagmittag leichter.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 53 516,75 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,957 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,205 Prozent stärker bei 53 842,80 Punkten in den Handel, nach 53 732,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 53 491,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53 663,11 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 146,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 49 526,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 44 946,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,61 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2,58 Prozent auf 878,65 USD), Johnson Johnson (+ 1,32 Prozent auf 263,79 USD), Goldman Sachs (+ 0,98 Prozent auf 1 049,59 USD), NVIDIA (+ 0,92 Prozent auf 227,24 USD) und Amgen (+ 0,71 Prozent auf 418,14 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Nike (-3,61 Prozent auf 39,26 USD), Sherwin-Williams (-2,56 Prozent auf 349,91 USD), Salesforce (-2,29 Prozent auf 191,71 USD), McDonalds (-2,27 Prozent auf 266,65 USD) und Microsoft (-2,15 Prozent auf 484,75 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7 727 773 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,701 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Mit 4,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Microsoft Corp. 413,75 -3,34% Microsoft Corp.
Nike Inc. 33,56 -4,75% Nike Inc.
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Salesforce 164,78 -2,83% Salesforce
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