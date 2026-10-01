Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|NASDAQ 100 im Blick
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01.10.2026 18:01:01
Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag
Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,24 Prozent auf 30 334,64 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,411 Prozent stärker bei 30 533,60 Punkten, nach 30 408,50 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30 576,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 274,65 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,302 Prozent nach. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 077,22 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 29 809,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 800,86 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,35 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 770,63 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lumentum (+ 9,34 Prozent auf 1 061,94 USD), Synopsys (+ 8,46 Prozent auf 471,75 USD), Cadence Design Systems (+ 3,19 Prozent auf 340,73 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,60 Prozent auf 31,13 USD) und Constellation Energy (+ 2,44 Prozent auf 260,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Alnylam Pharmaceuticals (-4,44 Prozent auf 235,78 USD), AppLovin (-3,72 Prozent auf 279,62 USD), Workday (-3,57 Prozent auf 183,67 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,38 Prozent auf 732,63 USD) und Ferrovial International SE Registered (-3,05 Prozent auf 52,45 USD) unter Druck.
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 930 050 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,838 Bio. Euro.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Workday Inc
Aktien in diesem Artikel
|Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|205,50
|0,00%
|AppLovin Corp
|248,70
|-1,00%
|Cadence Design Systems Inc.
|311,35
|-0,24%
|Comcast Corp. (Class A)
|19,29
|-0,08%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|230,10
|-0,13%
|CrowdStrike
|237,20
|0,23%
|Ferrovial International SE Registered Shs
|46,99
|0,26%
|Keurig Dr Pepper Inc
|27,18
|-0,24%
|Kraft Heinz Company
|19,92
|0,01%
|Lumentum Holdings Inc
|930,10
|0,41%
|NVIDIA Corp.
|205,75
|0,15%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|651,10
|-0,58%
|Synopsys Inc.
|437,00
|0,11%
|Workday Inc
|165,48
|-0,12%
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