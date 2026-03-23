Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im Dow Jones

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,38 Prozent fester bei 46 208,47 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17,767 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,874 Prozent auf 45 975,65 Punkte an der Kurstafel, nach 45 577,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 803,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 46 712,33 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der Dow Jones auf 48 804,06 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, den Wert von 48 442,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 985,35 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,49 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 369,39 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 3,80 Prozent auf 146,56 USD), Sherwin-Williams (+ 3,43 Prozent auf 313,95 USD), Caterpillar (+ 3,06 Prozent auf 701,70 USD), IBM (+ 2,76 Prozent auf 248,44 USD) und Amazon (+ 2,32 Prozent auf 210,14 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,20 Prozent auf 269,54 USD), Walt Disney (-1,57 Prozent auf 97,95 USD), Travelers (-0,36 Prozent auf 295,52 USD), Procter Gamble (-0,20 Prozent auf 143,99 USD) und McDonalds (-0,12 Prozent auf 308,47 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 46 597 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,638 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at