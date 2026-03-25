Handel in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ 100

Aktuell geht es für den NASDAQ 100 erneut nach oben.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,12 Prozent auf 24 272,38 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,975 Prozent fester bei 24 236,40 Punkten, nach 24 002,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 314,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 124,68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,007 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 25 329,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 25 656,15 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 20 287,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 3,70 Prozent nach. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 23 759,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 16,58 Prozent auf 157,33 USD), PDD (+ 8,01 Prozent auf 105,95 USD), Intel (+ 7,63 Prozent auf 47,42 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,66 Prozent auf 219,05 USD) und JDcom (+ 5,82 Prozent auf 29,07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Micron Technology (-3,26 Prozent auf 382,65 USD), Automatic Data Processing (-2,02 Prozent auf 200,76 USD), Cintas (-1,54 Prozent auf 175,39 USD), Intuit (-1,42 Prozent auf 426,31 USD) und Diamondback Energy (-1,23 Prozent auf 194,64 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 781 962 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,671 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,53 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at