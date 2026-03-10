Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag steigt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,65 Prozent auf 22 843,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,119 Prozent auf 22 722,94 Punkte an der Kurstafel, nach 22 695,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 608,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 849,11 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 10.02.2026, einen Wert von 23 102,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 10.12.2025, mit 23 654,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 468,32 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,69 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 061,97 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 16,65 Prozent auf 44,98 USD), Ultralife Batteries (+ 12,68 Prozent auf 6,00 USD), Microvision (+ 10,21 Prozent auf 0,60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 9,43 Prozent auf 504,32 USD) und Myriad Genetics (+ 8,42 Prozent auf 5,22 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen FreightCar America (-20,66 Prozent auf 10,06 USD), Intuit (-4,35 Prozent auf 453,06 USD), Blackbaud (-4,20 Prozent auf 45,18 USD), Expedia (-4,18 Prozent auf 231,45 USD) und Cerus (-3,89 Prozent auf 1,86 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9 137 173 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,806 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

