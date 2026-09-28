Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
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28.09.2026 12:26:57
Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Montagmittag steigen
Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,11 Prozent höher bei 8 086,80 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,415 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 110,92 Zählern und damit 0,410 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 077,80 Punkte).
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 115,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 071,59 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 8 401,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 8 384,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 870,68 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,32 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 157 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 202,858 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,34 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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