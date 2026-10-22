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Kursverlauf 22.10.2026 12:26:51

Handel in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Abgaben

Handel in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Abgaben

Der CAC 40 notiert am Donnerstagmittag im negativen Bereich.

Am Donnerstag gibt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 1,45 Prozent auf 7 807,02 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,816 Prozent auf 7 857,01 Punkte an der Kurstafel, nach 7 921,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7 791,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 859,66 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 0,994 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, notierte der CAC 40 bei 8 154,91 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 8 437,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 206,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4,74 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 192 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,868 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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