Handel in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag leichter

Mit dem CAC 40 geht es am vierten Tag der Woche abwärts.

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,82 Prozent tiefer bei 8 314,09 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,019 Prozent schwächer bei 8 380,84 Punkten, nach 8 382,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 281,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 380,84 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,090 Prozent nach oben. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 16.06.2026, mit 8 447,27 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 8 262,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 722,09 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,45 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 170 851 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 238,371 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at