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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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CAC 40 aktuell 14.05.2026 12:26:35

Handel in Paris: CAC 40 am Mittag im Aufwind

Handel in Paris: CAC 40 am Mittag im Aufwind

Der CAC 40 gewinnt am Mittag an Wert.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,62 Prozent stärker bei 8 057,95 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,334 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,689 Prozent auf 8 063,17 Punkte an der Kurstafel, nach 8 007,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 030,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 067,03 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,145 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 327,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der CAC 40 bei 8 311,74 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Stand von 7 836,79 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,67 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 115 661 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 224,040 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Mit 7,93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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