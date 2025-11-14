Carrefour Aktie
|CAC 40 im Blick
|
14.11.2025 12:26:57
Handel in Paris: CAC 40 am Mittag im Minus
Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 1,13 Prozent schwächer bei 8 139,60 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,499 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,563 Prozent leichter bei 8 186,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 232,49 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 202,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 138,95 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 1,19 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Stand von 7 919,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 870,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 311,80 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,09 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Zählern.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 84 118 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 319,475 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
