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18.11.2026 12:26:33
Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Abgaben
Am Mittwoch gibt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,08 Prozent auf 8 210,44 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,009 Prozent auf 8 216,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8 216,78 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 199,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 229,59 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 2,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 956,70 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 8 509,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 967,93 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,186 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 298 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239,442 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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