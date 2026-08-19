Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,39 Prozent auf 8 542,32 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,490 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,163 Prozent auf 8 523,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 509,36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 542,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 518,63 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 338,81 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 981,76 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 7 979,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,24 Prozent nach oben. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 225 899 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 219,385 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at